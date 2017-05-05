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НОВОСТИ | Общество





05.05.17 10:39 Дом №27 на улице Армейская в Красноярске разваливается



Фото
Дом №27 на улице Армейская был построен пол века назад, с тех пор кирпичи из которых сложены стены превратились в песок, под тяжестью верхних этажей их просто выдавливает наружу, фасад разваливаться на глазах, окна квартиры на первом этаже покосились.

"У нас нет ни подвального помещения, ничего. То есть вся сырость, она скапливается внизу, соответственно влага поднимается, и происходит разрушение кирпича. Один важный момент, этот дом газифицирован. Сами понимаете, что может произойти в одночасье", - говорит председатель дома №27 на улице Армейская Алёна Ежова.

Сейчас в доме проживают около 100 человек, многие из них дети. Некоторые семьи на время разъехались по родственникам, но в квартирах как на пороховой бочке ещё остаются люди, как правило это пенсионеры, некоторые не в состоянии ходить.

Впервые об этом доме стало известно год назад, когда обрушилась стена с торца четырёхэтажки. После этого дом даже обследовали специалисты, но опасным для жизни так и не признали.

Сейчас городские службы убрали обрушившиеся кирпичи и установили распорки в окне квартиры на первом этаже.

"Эксперты, которые сейчас обследовали дом чётко сказали, что разрушения сегодня-завтра не произойдёт. Проживать в нём можно. Что касается дальнейших шагов, мы будем принимать решение после того, как заключение ляжет к нам на стол", - объясняет заместитель руководителя департамента по управлению жилищным фондом Евгений Баршай.

Также в департаменте городского хозяйства заявили, что дом является собственностью жильцов, а значит они сами должны были его ремонтировать и следить за его состоянием. По итогам экспертизы будет принято решение: признать дом аварийным и расселить или отремонтировать.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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