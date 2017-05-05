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Радио моей жизни

05.05.17 10:42 "Радио моей жизни": директор государственной телерадиокомпании "Красноярск" Василий Нелюбин



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В новой серии проекта "Радио моей жизни" свою историю рассказывает директор государственной телерадиокомпании "Красноярск" Василий Нелюбин.

- История, которая надолго мне запомнилась: мы были в командировке с нашими коллегами, на озере Виви - это географический центр России, в Эвенкии, дальше Туры. Ночевали в палатках, небольшое зимовье, егерь с женой. Проснулся я рано, был туман, пошел на летнюю кухню. Там стоял старый-старый приемник "альпинист", перемотанный синей изолентой, включил его и стал искать - эфир был тихий. Потом я услышал английский язык, потом китайский, потом вдруг услышал: "Говорит Радио России", - я аж вздрогнул, потому что там не было никаких средств связи, может быть, рация была у лесника. Мы находились на самом краю земли. И несмотря на то, что это век телекоммуникаций, интернета, космических технологий, только радио и связывало нас с этим огромным миром, и голос диктора рассказал мне последние известия и вернули меня к реальности из этого загадочного таежного мира.




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