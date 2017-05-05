ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





05.05.17 10:46 В Красноярске прошел кастинг популярного Всероссийского конкурса "Синяя птица"



Фото
"Эмоции потрясающие. В этот раз такая студия красивая. Очень рад, что попал сюда второй раз. Конечно, хочется пройти дальше", - говорит баянист Юрий Ветровский.

На площадке нашего телеканала звучали фортепиано, скрипка, гитара, саксафон, балалайка и даже маримба.

"Даже если у меня что-то не получилось, даже если я что-то "скосячил", я все равно не расстраиваюсь. Жюри сказали, что это было незабываемо, фонтан эмоций", - делится саксофонист Борис Карякин.

Настоящим открытием дарований стала номинация "Актерское мастерство и художественное слово". 8-летняя Кира Полосина выступила со сказкой собственного сочинения.

Оценивали номера профессионалы. Отметили, что есть ребята достойные выступить на финальном этапе в Москве. Во многом, заявили эксперты, удачные номера - это заслуга преподавателей.

"Видишь работу педагогов, и насколько она важна. Когда грамотно подобран репертуар, именно с учетом индивидуальных особенностей ребенка, то это, конечно, хорошо подчеркивает его особенности и замечательно представляет его жюри", - считает кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры истории музыки Красноярского Государственного института искусств Светлана Войткевич.

"Дай Бог, чтобы они продолжали этим заниматься, и они станут хорошими артистами", - верит народный артист России, актёр Красноярского драматического театра им.А.С. Пушкина Василий Решетникоа.

Все участники регионального кастинга всероссийского конкурса "Синяя птица" в Красноярске получили благодарственные письма нашей телерадиокомпании. Кого пригласят в финал в Москву, узнаем осенью.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.