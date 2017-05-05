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05.05.17 10:46 В Красноярске прошел кастинг популярного Всероссийского конкурса "Синяя птица"





Фото "Эмоции потрясающие. В этот раз такая студия красивая. Очень рад, что попал сюда второй раз. Конечно, хочется пройти дальше", - говорит баянист Юрий Ветровский.



На площадке нашего телеканала звучали фортепиано, скрипка, гитара, саксафон, балалайка и даже маримба.



"Даже если у меня что-то не получилось, даже если я что-то "скосячил", я все равно не расстраиваюсь. Жюри сказали, что это было незабываемо, фонтан эмоций", - делится саксофонист Борис Карякин.



Настоящим открытием дарований стала номинация "Актерское мастерство и художественное слово". 8-летняя Кира Полосина выступила со сказкой собственного сочинения.



Оценивали номера профессионалы. Отметили, что есть ребята достойные выступить на финальном этапе в Москве. Во многом, заявили эксперты, удачные номера - это заслуга преподавателей.



"Видишь работу педагогов, и насколько она важна. Когда грамотно подобран репертуар, именно с учетом индивидуальных особенностей ребенка, то это, конечно, хорошо подчеркивает его особенности и замечательно представляет его жюри", - считает кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры истории музыки Красноярского Государственного института искусств Светлана Войткевич.



"Дай Бог, чтобы они продолжали этим заниматься, и они станут хорошими артистами", - верит народный артист России, актёр Красноярского драматического театра им.А.С. Пушкина Василий Решетникоа.



Все участники регионального кастинга всероссийского конкурса "Синяя птица" в Красноярске получили благодарственные письма нашей телерадиокомпании. Кого пригласят в финал в Москву, узнаем осенью.



Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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