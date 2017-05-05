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05.05.17 11:40 В детском саду в Емельяново умер полуторагодовалый мальчик





Фото Коттедж на окраине посёлка Емельяново и есть тот самый частный детский сад, где скончался полуторагодовалый ребенок. Воспитатель рассказала следователям, что уложила группу спать, один мальчик начал плакать, женщина унесла его в другую комнату на диван, чтобы не мешал отдыхать остальным, через некоторое время заметила, что малыш не дышит.



"Я слышал, что на скорой увозили", - говорит сосед владельцев детского сада Геннадий Еманов.



Семья, которая организовала детский сад, живет в этом доме давно. Правда лицензии у них не было. Детьми занималась хозяйка - мама со стажем: у нее 18-летняя дочь и 30-летний сын. Когда на место приехала наша съемочная группа, калитка во двор была не заперта, но в доме будто бы никого не было.



"Хорошие люди, всем помогают. Но их, видимо, какими-то злодеями хотят сделать. Я не могу даже поверить, что такое произошло рядом с моим домом", - рассказывает сосед владельцев детского сада Михаил Скоморохов.



"Соседи хорошие они, люди хорошие, нескандальная семья, что сказать. Никаких пьянок, ни гулянок, ничего, спокойные люди", - делится соседка владельцев детского сада Татьяна Николаева.



"Вообще нормальный садик был, в него ходили, детей водили, ничего особенного я не слышала. Знакомая с работы водила сюда ребенка и отзывалась о садике хорошо", - рассказывает жительница пос. Емельяново Любовь Печерица.



Итак, пока съемочная группа "Вестей" общалась с соседями, мужчина, который находится внутри, запер калитку во двор, теперь туда не попасть. Очевидно, что предприниматели общаться с прессой не хотят. Их соседи отзываются о семье исключительно положительно. Визуально и дом выглядит вполне прилично, здесь оборудован хороший детский дворик.



Следственный комитет проводит проверку. Известно, что погибший мальчик из благополучной семьи, родители уверяют - сын ничем не болел. При осмотре тела - следов насильственной смерти или ушибов не обнаружено.



"Было проведено вскрытие, эксперт не смог однозначно и достоверно высказаться о причине смерти ребенка, она будет установлена после проведения гистологических и биохимических исследований", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Мы обязательно расскажем о результатах экспертиз, как только они станут известны.



Мария СЕМЕНОВА









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