В Красноярске оштрафовали водителя, который прокатил лыжника по проспекту Мира во время снегопада в ночь на 3 мая. Экстремальную поездку молодые люди снимали на камеру и выложили потом ролик в интернет. На нём видно, как парень едет на лыжах по центральному проспекту зацепившись за трос к машине. По пути он выполняет трюки прыгая на снежных кучках. Благодаря видеозаписи полицейские установили личности водителя и лыжника, после чего провели с ними профилактическую беседу и выписали административный штраф - 1000 рублей за нарушение правил перевозки пассажиров.