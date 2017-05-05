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05.05.17 11:43 Водитель, прокативший лыжника по проспекту Мира в Красноярске оштрафован





Фото В Красноярске оштрафовали водителя, который прокатил лыжника по проспекту Мира во время снегопада в ночь на 3 мая. Экстремальную поездку молодые люди снимали на камеру и выложили потом ролик в интернет. На нём видно, как парень едет на лыжах по центральному проспекту зацепившись за трос к машине. По пути он выполняет трюки прыгая на снежных кучках. Благодаря видеозаписи полицейские установили личности водителя и лыжника, после чего провели с ними профилактическую беседу и выписали административный штраф - 1000 рублей за нарушение правил перевозки пассажиров.











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