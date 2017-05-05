НОВОСТИ | Общество













05.05.17 17:27 Губернатор Красноярского края побывал с визитом на ГТРК "Красноярск"





Фото Благодарственные письма из рук губернатора получили инженеры ГТРК "Красноярск" Владимир Жулин, Роман Агеев, Эдуард Тюрин, специалист по кадрам Наталья Морозова, бухгалтер Елена Суворова, водитель Евгений Кузин, шеф-редакторы "Радио России. Красноярск" Татьяна Марченко и "Маяк. Красноярск" - Виталий Крапивницкий.



"Это Благодарственное письмо доказательство того, что радиоканал "Маяк" вещает правильно. Репутация - это то слово, которое отражает деятельность радиоканала. Оно дорогого стоит", - считает шеф-редактор радиоканала "Маяк. Красноярск" Виталий Крапивницкий.



Власть прислушивается и внимает тем радиоканалам, которым доверяют люди в первую очередь. "Радио России. Красноярск" и радиоканалу "Маяк" в Красноярске здесь трудно найти конкурентов.



"И когда нас любит телезритель и радиослушатель, что подтверждается рейтингами, и когда нас уважают органы власти. Обе стороны понимают, что мы говорим честно, открыто, поднимаем серьезные проблемы. Апеллируем фактами, а не домыслами и версиями. В этом смысле признание власти для нас тоже очень важно. Нас признают профессионалами, равными, с которыми можно вести диалог", - говорит директор Филиала ВГТРК ГТРК "Красноярск" Василий Нелюбин.



Это отметил и губернатор. Виктор Толоконский считает, что современное радио, в первую очередь, собеседник. Это его уникальная черта во все времена. 90 лет назад краевое радио было единственным источником информации - окном в мир. Но и сейчас, в эпоху развития коммуникаций, радио не утратило своей актуальности.



"Хочу пожелать радио успехов, больше радиослушателей, чтобы больше было диалога радиослушателя с ведущими. Радио - это собеседник, общение, преодоление одиночества, это очень важно. Всем успехов", - желает губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



Встреча главы региона с работниками краевого радио получилась празднично-деловой, где обсуждались насущные проблемы. Среди них - возрождение проводного радио. Виктор Толоконский пообещал разработать концепцию возвращения сигнала туда, где уже установлены точки, и субсидировать эту программу.



Вадим КУЛИКОВ









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