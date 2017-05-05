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05.05.17 17:27 Губернатор Красноярского края побывал с визитом на ГТРК "Красноярск"



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Благодарственные письма из рук губернатора получили инженеры ГТРК "Красноярск" Владимир Жулин, Роман Агеев, Эдуард Тюрин, специалист по кадрам Наталья Морозова, бухгалтер Елена Суворова, водитель Евгений Кузин, шеф-редакторы "Радио России. Красноярск" Татьяна Марченко и "Маяк. Красноярск" - Виталий Крапивницкий.

"Это Благодарственное письмо доказательство того, что радиоканал "Маяк" вещает правильно. Репутация - это то слово, которое отражает деятельность радиоканала. Оно дорогого стоит", - считает шеф-редактор радиоканала "Маяк. Красноярск" Виталий Крапивницкий.

Власть прислушивается и внимает тем радиоканалам, которым доверяют люди в первую очередь. "Радио России. Красноярск" и радиоканалу "Маяк" в Красноярске здесь трудно найти конкурентов.

"И когда нас любит телезритель и радиослушатель, что подтверждается рейтингами, и когда нас уважают органы власти. Обе стороны понимают, что мы говорим честно, открыто, поднимаем серьезные проблемы. Апеллируем фактами, а не домыслами и версиями. В этом смысле признание власти для нас тоже очень важно. Нас признают профессионалами, равными, с которыми можно вести диалог", - говорит директор Филиала ВГТРК ГТРК "Красноярск" Василий Нелюбин.

Это отметил и губернатор. Виктор Толоконский считает, что современное радио, в первую очередь, собеседник. Это его уникальная черта во все времена. 90 лет назад краевое радио было единственным источником информации - окном в мир. Но и сейчас, в эпоху развития коммуникаций, радио не утратило своей актуальности.

"Хочу пожелать радио успехов, больше радиослушателей, чтобы больше было диалога радиослушателя с ведущими. Радио - это собеседник, общение, преодоление одиночества, это очень важно. Всем успехов", - желает губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Встреча главы региона с работниками краевого радио получилась празднично-деловой, где обсуждались насущные проблемы. Среди них - возрождение проводного радио. Виктор Толоконский пообещал разработать концепцию возвращения сигнала туда, где уже установлены точки, и субсидировать эту программу.

Вадим КУЛИКОВ



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