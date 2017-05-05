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05.05.17 17:28 "Вести. Красноярск" совместно с благотворительным фондом "Русфонд" объявляют сбор средств для 5-летнего Кости Сергеева



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За здоровье сына родители Кости борются с самого его рождения. У мальчика правосторонняя косолапость тяжелой степени. До 3 месяцев ортопеды провели лечение по известному методу Пансети. Но случай с Костей врачи признали тяжелым: из-за тонкого сухожилия был возможен рецидив. И, действительно, вскоре стопа вернулась в исходное положение. Далее последовала операция в республиканской больнице в Абакане. Но и она дала временный результат. После 3 лет начало появляться укорочение голени.

"У него болит стопа, и болит здоровая ножка, потому что идет нагрузка большая на нее. Он на ней приседает. Когда бежит, он сильно подворачивает ножку. Даже воспитатели говорят, боятся, что он упадет", - говорит мама Кости Ирина Сергеева.

Осложнения начались во время активного роста. Сейчас правая нога Кости развивается медленнее, она уже короче левой на 2 сантиметра, стопа - на полтора. При этом Костя постоянно носит ортопедическую обувь. Медики уверяют, в таком случае нужно оперативное вмешательство, так как у мальчика начал развиваться грудопоясничный сколиоз. Помочь предложили ярославские врачи.

"После выполнения консервативного и оперативного лечения на фоне роста ребенка произошел рецидив. Планируется оперативное лечение: транспозиция сухожилия передней большеберцовой мышцы на латеральную клиновидную кость. До оперативного лечения планируется курс этапных гипсований", - считает травматолог-ортопед Максим Вавилов.

Стоимость лечения почти 152 тысячи рублей. Таких денег у семьи нет. Большую часть суммы собрали в благотворительном фонде "Русфонд". Не хватает 39 тысяч. Помочь Косте можно. Для этого нужно отправить смс со словом "ДЕТИ" на номер 5542. Стоимость такого сообщения 75 рублей. Также можно перевести средства с помощью приложений на мобильных устройствах.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА, Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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