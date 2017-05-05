НОВОСТИ | Общество













05.05.17 17:31 Красноярску могут присвоить звание "Города Трудовой Доблести и Славы"





Фото Краевой совет ветеранов выступил с идеей о присвоении Красноярску почетного звания "Город Трудовой Доблести и Славы". Сейчас этот статус имеют 13 населенных пунктов в России. С берегов Енисея на фронт было отправлено 26 тысяч пушек и 40 локомотивов - всё это изготовили на эвакуированных предприятиях. Идею присвоить почетное звание поддержали министр обороны Сергей Шойгу и сенатор Владимир Долгих. Красноярцы также могут проголосовать на сайте городской администрации до 12 мая.



"Это нужно подрастающему поколению. Чтобы они знали, что красноярцы большой вклад внесли в Победу", - считает председатель красноярского городского Совета ветеранов Дмитрий Басуев.









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