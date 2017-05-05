НОВОСТИ | Общество













05.05.17 17:45 "Радиомобиль" отправляется в путь





Фото Журналисты "Радио России. Красноярск" приедут к своим слушателям. Жители нескольких районов края смогут лично познакомиться с ведущими радиопрограмм. Уже 8 мая напрямую свои вопросы смогут задать жители Краснотуранска, встреча и праздничный концерт пройдут в 16:00 в районном доме культуры. А 9 мая "Радиомобиль" приедет в Шушенское, выступление пройдет в 12:30 в районном центре культуры.



"Всем коллективом "Радио России. Красноярск" нам не удастся поехать в территории. Понятно, что мы должны вести бесперебойный эфир, поэтому, большинство сотрудников будет работать здесь в Красноярске. Но мы очень волнуемся, отправляем наших самых лучших и титулованных журналистов в территории. Мы уже давно с такими встречами не путешествовали по Красноярскому краю. Юбилейная дата, 90 лет - разве это не повод чтобы приехать и пообщаться со слушателями", - сказала шеф-редактор "Радио России. Красноярск" Татьяна Марченко.









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