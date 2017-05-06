НОВОСТИ | Общество













06.05.17 11:40 Рейс из Таиланда в Красноярск задержали на пять часов из-за сообщения о взрывном устройстве





Фото Красноярец на пять часов задержал вылет туристов из Таиланда. По словам очевидцев, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Когда пассажиры уже заняли свои места на борту, потребовал выпустить его из самолета. Экипаж выполнять требования дебошира отказался, и тогда красноярец сменил тактику. Он заявил, что на борту находится бомба. Нарушителя сняли с рейса, но из-за сообщения о взрывном устройстве сотрудники полиции Таиланда осматривали самолет в течение пяти часов.



"Полностью досматривали багаж, который был в самолете. Я по своей сумке могу судить, некоторые вещи были помятые, часть фруктов пришлось выкидывать. Экипаж из самолета не выпускали, они не могли предоставить пассажиром даже воды, не говоря уже о еде. Еду пришлось выкинуть, по их словам. Потому что прошло 6 часов и она пропала. Поэтому, мы еще и не ели вдобавок", - жалуется очевидец Вадим Шкодин.















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