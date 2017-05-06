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НОВОСТИ | Общество





06.05.17 11:45 В Красноярском крае в дикую природу выпустили маралов



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Загон для маралов называют расколом. Слово имеет символическое значение для этого стада: их жизнь буквально раскалывается на "до" и "после". Сегодня парнокопытных выпускают в дикую природу из питомника. Животные, привыкшие к человеку, медлят перед неизвестностью.

Впервые за 50 лет в России маралов выпускают в дикую природу. Их численность вызывает опасения уже несколько десятилетий. Браконьеры охотятся за пантами, кровью животных - их используют в медицине.

"В последнее время пришла такая современная техника и их просто истребили. Снегоходы, квадроциклы, нарезное оружие. И решили выйти. В правительство Красноярского края об организации здесь заказника", - говорит глава Балахтинского района Николай Юртаев.

Место для питомника выбирали алтайские ученые: условия здесь позволят восстановить популяцию. А такой метод - выпуск молодых особей - ускорит естественный процесс в несколько раз.

"Если говорить о природных всех методах - экстенсивный метод воспроизводства,- это может потребовать 10-15 лет. А интенсивными методами можно результата достичь за 3, за 5 лет, - рассказывает заместитель министра природных ресурсов и экологии края Владимир Званцев.

Министерство природных ресурсов региона планирует каждый год открывать ворота в жизнь для молодой поросли. Часть из них перевозить туда, где есть угроза популяции. Питомник, кстати, находится на территории заказника - выпущенных маралов будут охранять первое время, пока не адаптируются.

Несмотря на стресс, который пережили маралы, они еще обязательно вернутся к месту своего изгнания. Специально для них здесь оставили кормушку с овсом, позже еще и подвезут сено, которое они так любят.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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