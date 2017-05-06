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06.05.17 11:49 В Красноярске водитель автобуса во время движения играл в нарды





Фото В Красноярске пассажиры 53 маршрута сняли на мобильный, как водитель во время движения играл в нарды на телефоне. Видео попало в соцсети и стало неприятным сюрпризом для руководства транспортного предприятия.



"Я сам увидел этот ролик сегодня утром. Конечно, был возмущен. На сегодняшний день по водителю: отстранен от работы, в ближайшие две недели будет проходить стажировку слесарем. Также мы его наказали рублем, за прошлый месяц он лишен премиальных своих", - заверил генеральный директор группы компаний "Ветеран Игорь Перфилов.











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