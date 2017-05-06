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Цикл сюжетов "СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН"

06.05.17 11:56 На Кубани обнаружены останки военного летчика из Канска

Ковшом экскаватора поисковики снимают жирный кубанский чернозем. Старожилы села Молдованское помнят, что во время войны здесь разбился военный самолет. Обломки фюзеляжа растащены на металлолом. Но на глубине четырех метров покоится кабина шести метров, левый двигатель и фрагменты крыла.



"Сбит он был в районе сопки Героев. Падал на левое крыло. Самолет горел", - объясняет заместитель руководителя поискового отряда "Кубанский плацдарм" Евгений Порфирьев.



Сопка Героев - это высота более 121 метра. Вокруг неё в мае 1943 года разгорелось одно из самых крупных авиасражений в истории Великой Отечественной войны. В небе сошлись около тысячи самолётов с обеих сторон. Красная Армия пыталась прорвать немецкий укрепрайон.



"Бои были связаны с прорывом "голубой линии", в частности, сопки Героев. Нашим дальше продвинуться не удалось, но стратегическое положение улучшили на Кубанском плацдарме", - говорит заместитель руководителя поискового отряда "Кубанский плацдарм" Евгений Порфирьев.



По номеру двигателя поисковики из отряда "Кубанский плацдарм" установили тип самолёта - бобмардировщик Пе-2, а также троих членов экипажа. Пилотом оказался наш земляк Виктор Емельянович Коваль - 22-летний уроженец города Канск. В архивах Минобороны числился пропавшим без вести 74 года.



Останки экипажа уже невозможно генетически идентифицировать. Их захоронят в братской могиле в Краснодарском крае на мемориале Сопка героев. Также поисковики просят откликнуться родственников Виктора Коваля.



Роман РЫКОВ





