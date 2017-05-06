НОВОСТИ | Общество













06.05.17 11:59 7 мая Россия отмечает День Радио





Фото В радиоредакци всегда шумно: одновременно несколько человек говорят по телефону. Журналисты уточняют информацию, записывают комментарии. Всегда торопятся, чтобы успеть к выпуску. На "Радио России. Красноярск" и "Маяке" в сутки новости выходят 22 раза.



"Никто в регионах не вещает так как мы. Мы работаем в две смены, чтобы проснуться раньше первых петухов, и чтобы уже в 6:50 красноярцы услышали первые новости, и только в полночь заканчивается информационный день нашей команды", - рассказывает шеф-редактор радиоканала "Маяк. Красноярск" Виталий Крапивницкий.



Отдельный пласт - авторское вещание. Программы - размышления, программы-интервью. Ведь нет ничего интереснее, чем беседа, так же,как нет ничего важнее, чем собеседник. Радио, пожалуй, самое проникновенное средство массовой информации, оно пользуется большим доверием слушателей, показатель - на один эфир приходится до 20 звонков.



"Наши слушатели сразу поймут, где ты фальшивишь, где лукавишь, где обманываешь. Тон должен был правдивым, он должен быть основанным на фактах, очень теплым, добрым, доброжелательным, потому что люди достойны такого отношения," - считает шеф-редактор тематического вещания "Радио России. Красноярск" Татьяна Марченко



"Мы говорим честно, открыто, поднимаем серьезные проблемы. Апеллируем фактами, а не домыслами и версиями. В этом смысле признание власти для нас тоже очень важно. Нас признают профессионалами, равными, с которыми можно вести диалог", - говорит директор Филиала ВГТРК ГТРК "Красноярск" Василий Нелюбин.



В канун профессионального праздника сотрудников радиовещания поздравил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Глава региона, как и тысячи жителей края, вырос на радиоспекталях и спортивных матчах.



Виктор Толоконский пообещал, что проводные радиоточки в Красноярске вновь заговорят, потому что люди привыкли просыпаться под голос дикторов. Краевое вещание - как часть образа жизни, культуры, истории, то, что рядом всегда.



Александра СЛАВЕЦКАЯ











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