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06.05.17 12:02 В Красноярске состоялся Всероссийский турнир по тяжелой атлетике имени Юрия Иванова





Фото Юрий Павлович Иванов считается основателем школы тяжелой атлетики в крае. Приехал в Красноярск в 1953 году и вскоре основал секцию в Доме спорта "Динамо", здесь же организовывал соревнования регионального уровня.



"Был здесь организатором и вдохновителем всех тяжелоатлетических идей. Он сам поднимал - фронтовик, раненный был в ногу тяжело, тем не менее, он со штангой никогда не порывал. Всегда был связан со штангой", - вспоминает чемпион-рекордсмен России, Европы и Мира по тяжёлой атлетике среди ветеранов Гари Гейман.



Характер упорного и смелого бойца у Юрия Иванова проявился в военные годы, он прошел тяжёлый путь от Москвы до Берлина. Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", является кавалером орденов Красной Звезды и Отечественной войны первой степени. Сегодня почтить память Юрия Иванова в Красноярск приехали около 100 тяжелоатлетов со всей России, на помосте как юноши, так и девушки.



"Мы выступаем не только за награды и медали, но чтим память ветеранов Великой Отечественной Войны. Мне очень приятно здесь выступать, я выступаю здесь каждый год", - сказала победитель соревнований Анастасия Бегунова.



Соревнования будут длиться на протяжении двух дней и завтра на помост выйдут тяжеловесные спортсмены.



Спортивный турнир - это только начало. Основные праздничные мероприятия пройдут 9 мая. В 10:00 на Мемориале Победы состоится торжественный митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню.



В 11:30 начнётся торжественное шествие - через центр города проедет колонна из военной техники, прошагают солдаты, кадеты и сотрудники правоохранительных структур. В небе появятся боевые самолёты и вертолёты. В 12:00 начнёт формироваться колонна "Бессмертного полка" на проспекте Мира между улицами Дзержинского и Горького. Праздничные мероприятия традиционно завершатся салютом в 22:45.



Владислав ТАМОШАУСКАС











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