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10.05.17 11:55 В Красноярске загорелся трамвай





Фото В Красноярске прямо на линии загорелся трамвай. Это произошло около 7:00 рядом с Предмостной площадью. Пламя охватило весь салон трамвая маршрута №5. Внутри в этот момент находились 10 пассажиров, их эвакуировали. При тушении пострадала 40-летняя женщина-водитель. С ожогами ее доставили в больницу. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. В настоящее время трамвай отбуксирован, движение не затруднено.











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