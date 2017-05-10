НОВОСТИ | Общество













10.05.17 11:59 Красноярцы отметили День Победы





Фото В шествии приняли участие около двух тысяч человек: силовики, военные, кадеты. По плацу прошли 37 единиц раритетной и военной техники. Дождь и тучи не помешали появиться в небе авиации и над площадью Революции прогремели боевые вертолёты и истребители из Канска.



Главными участниками и зрителями конечно стали ветераны Великой Отечественной войны, для которых Победа - это главное событие жизни.



"Счастливо мы сейчас живём. Не рвутся снаряды, не рвутся бомбы, не свистят пули, не видим мы кровь раненых и убитых. Ну пожелать хочу, чтобы вообще не было ужаса, не видели люди того ужаса, что видели мы", - считает ветеран ВОВ Николай Мешков.



Не смогла напугать погода и многочисленных зрителей праздничного шествия, почтить память ветеранов пришли тысячи людей - некоторые вооружились гармошкой и музыкальным репертуаром военных лет.



"Наши люди боролись за победу и это память, которую мы храним. У наших детей воспитываем уважение к подвигу нашего народа", - говорит жительница Красноярска Марина Гудкова.



В разных районах Красноярска были установлены стилизованные вагоны-теплушки. На таких вагонах солдат доставляли на фронт и обратно в тыл возвращали раненных бойцов, а также перевозили почту.



В импровизированный вагон выстроилась огромная очередь из желающих сделать памятную фотографию и посмотреть на дорожный быт фронтовиков. Традиционно главный праздник завершился фейерверком.



Владислав ТАМОШАУСКАС











АРХИВ

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