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10.05.17 12:01 В Красноярске сгорело плавучее кафе "Венеция"





Фото Причины, потопившие "Венецию", до сих пор не установлены. Напомним, на набережной Красноярска в районе Стрелки до тла сгорело кафе "Венеция". Это произошло 6 мая в 22:00. Сам пожар ликвидировали менее, чем за час, но от судна ничего не осталось. По данным спасателей, на борту никого не было - обошлось без жертв. Сотрудники кафе уверяют, что заведение уже давно не работает. К слову, пару лет назад в районе КИЦа так же, на воде, сгорел плавучий ресторан "Виктория". В обломках было обнаружено тело погибшей женщины. Тогда причиной стало короткое замыкание. После - проверка прокуратуры показала, что нарушения в содержании есть у всех пришвартованных плавучих кафе на Енисее, в том числе, и у "Венеции".











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