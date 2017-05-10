НОВОСТИ | Общество













10.05.17 12:25 37-летний красноярец продал медали деда-ветерана ВОВ, чтобы купить наркотики





Фото 9 мая в Красноярске экспонатами музея стали вещественные доказательства по уголовному делу. На хранение в Мемориал Победы передали боевые награды ветерана Великой Отечественной. Медали и ордена изъяли у 37-летнего красноярца, внука ветерана. Тот продал их за три тысячи рублей, чтобы купить наркотики. Сам владелец наград умер двадцать лет назад.



"На период расследования передали ордена и медали в Мемориал Победы, для того, чтобы жители нашего города, гости могли придти и посмотреть, отдать дань герою", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.











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