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10.05.17 12:28 В Красноярске определили место, где будет установлена чаша Универсиады





Фото В дирекции Универсиады расскажут, где будет установлена чаша огня - неотъемлемый атрибут студенческих игр. Напомним, сейчас проходит конкурс на лучший эскиз чаши, в нём могут поучаствовать молодые архитекторы со всей России. Конкурсная работа также должна отражать идеи дружелюбия, контраста сурового сибирского климата и гостеприимства жителей города.



Подробнее о конкурсе расскажем в вечернем выпуске новостей, в 20:45.









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