НОВОСТИ | Общество













10.05.17 12:40 В Центральносибирском заповеднике лосей пометили радиоошейниками





Фото Впервые за Уралом специалистам Центральносибирского заповедника удалось пометить лосей спутниковыми радиоошейниками. Устройства будут работать в течении полутора лет. Это сделано для того, чтобы отслеживать перемещение животных по территории заповедника. Помимо научного интереса, у эксперимента прикладное значение: каждые 5 минут датчики подают сигнал, по которым можно определить суточный ход лося. То есть, сколько он проходит километров в день. Кроме того, можно узнать, где и чем питаются отдельные особи - самки или самцы. Так можно будет обогатить сопредельные заповеднику территории охотничьими объектами, каковым в Эвенкии и является лось.



"Лось, как любой другой дикий зверь, ведет скрытный образ жизни, поэтому, отследить животных с помощью этих приборов очень интересно и производительно. Другими средствами отследить его ежедневные перемещения просто невозможно, потому что он заходит в такие дебри, куда человек зайти никак не сможет", - сказал директор Центральносибирского заповедника Павел Кочкарев.











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