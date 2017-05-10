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10.05.17 12:48 Красноярская команда Evolvers отличилась на телепроекте "Танцуют все!"





Фото Красноярская команда Evolvers заняла третье место на телепроекте "Танцуют все!" на телеканале "Россия". Финал состоялся 7 мая. По итогам зрительского голосования, победила команда "Байкал" - ребята из Улан-Удэ выиграли миллион рублей. На втором месте оказались тюменские танцоры. При этом жюри очень высоко отозвались о профессионализме и талантах наших ребят. Но даже не это стало событием. Участник группы красноярской Evolvers Артем Козлов в прямом эфире на всю страну сделал предложение Лилии Тортачаковой - это партнер по танцам, а теперь и по жизни.











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