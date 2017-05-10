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10.05.17 12:51 В Красноярске упал башенный кран





Фото В сети появились кадры с видеорегистратора, как на улице Киренского падает башенный кран. На них видно, как перед ним затормозил маршрутный автобус. Это говорит о том, что человеческих жертв удалось избежать чудом. Напомним, ЧП произошло 8 мая примерно 21:00, когда порывы ветра достигали максимальной силы - до 30 метров в секунду. Строительство высотки в данном районе ведет "Кульбытстрой". Кран перекрыл Киренского, раздавил фуру, чудом не задел дома частного сектора, разрушил заборы, оборвал провода, которые до сих пор висят над автобусной остановкой. Люди в тот вечер буквально пережили второе рождение.



"Я лежала, смотрела телевизор, вдруг подпрыгнула на кровати - думала землетрясение. Подскакиваю, смотрю в окно - кран лежит, на стене дома трещина", - вспоминает жительница частного сектора.











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