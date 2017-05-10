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НОВОСТИ | Общество





10.05.17 13:05 В шествии "Бессмертного полка" приняли участие 37 тысяч красноярцев



Фото
Колонна начала формироваться за час до старта. И в первые же минуты во главе - уже сотни красноярцев. В этом году их стало на 12 тысяч больше, чем в прошлом - 37 тысяч. У каждого в руках портреты родственников - участников войны.

"Артемьев Иван Данилович, он служил. Переплывал через реку Одер и был ранен в колено. Комиссары перелили ему кровь и он приехал домой", - рассказывает участница "Бессмертного полка" Марина Федулова.

В Великую Отечественную погибли миллионы. Война коснулась почти каждой семьи. Поэтому часто несут не один, а сразу несколько портретов.

"У нас просто очень большая была родня, очень много ушли на фронт. Вернулись, можно сказать, только двое", - говорит участница "Бессмертного полка" Анна Жаркова.

Не у всех сохранились фотографии близких. Но это не главное в бессмертном полку. Можно написать имя и фамилию и нести память.

"Не важно: фотография или нет фотографии, - главное, что человек воевал", - считает участник "Бессмертного полка" Александр Яковлев.

Колонну впервые сопровождают волонтеры-медики. Вдоль выстроились зрители, которые поддерживают шествующих.

"Чтобы вместе с ними быть. Все равно как участники быть", - объясняет зритель Марина Кривенкова.

"Я считаю, это ответственность перед своим поколением: дедушками и так далее", - думает зритель Марина Самигуллина .

Три километра пути едины для всех участников: и совсем маленьких, и пожилых.

"Третий год, как на одном дыхании, не тяжелая ноша, нашим дедам было тяжелее", - говорит участница "Бессмертного полка" Наталья Бабанина.

Красивым завершением Бессмертного полка традиционно стал большой концерт.

Примерно через полчаса после старта первые шествующие начали добираться до финальной точки - площади Мира перед БКЗ. Но и через час люди добирались сюда, потому что многотысячная толпа Бессмертного полка растянулась на несколько километров.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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