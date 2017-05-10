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"Артемьев Иван Данилович, он служил. Переплывал через реку Одер и был ранен в колено. Комиссары перелили ему кровь и он приехал домой", - рассказывает участница "Бессмертного полка" Марина Федулова.
В Великую Отечественную погибли миллионы. Война коснулась почти каждой семьи. Поэтому часто несут не один, а сразу несколько портретов.
"У нас просто очень большая была родня, очень много ушли на фронт. Вернулись, можно сказать, только двое", - говорит участница "Бессмертного полка" Анна Жаркова.
Не у всех сохранились фотографии близких. Но это не главное в бессмертном полку. Можно написать имя и фамилию и нести память.
"Не важно: фотография или нет фотографии, - главное, что человек воевал", - считает участник "Бессмертного полка" Александр Яковлев.
Колонну впервые сопровождают волонтеры-медики. Вдоль выстроились зрители, которые поддерживают шествующих.
"Чтобы вместе с ними быть. Все равно как участники быть", - объясняет зритель Марина Кривенкова.
"Я считаю, это ответственность перед своим поколением: дедушками и так далее", - думает зритель Марина Самигуллина .
Три километра пути едины для всех участников: и совсем маленьких, и пожилых.
"Третий год, как на одном дыхании, не тяжелая ноша, нашим дедам было тяжелее", - говорит участница "Бессмертного полка" Наталья Бабанина.
Красивым завершением Бессмертного полка традиционно стал большой концерт.
Примерно через полчаса после старта первые шествующие начали добираться до финальной точки - площади Мира перед БКЗ. Но и через час люди добирались сюда, потому что многотысячная толпа Бессмертного полка растянулась на несколько километров.
Владимир БОГОМОЛОВ
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