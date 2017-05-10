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НОВОСТИ | Общество





10.05.17 18:29 К праздничным митингам и шествиям в Шушенском присоединялись более тысячи человек



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Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, прошли по всему краю. Жители собирались на центральных улицах, скверах и площадях и поздравляли очевидцев событий Великой Отечественной войны - всех, кто и на фронте, и в тылу помогал общей Победе. В Шушенском к праздничным митингам и шествиям присоединялись более тысячи человек: люди шли в колоннах "Бессмертного полка".

"Я уже в 1943 году начинал трудиться. Нас детей собрали, мы для фронта лыжи делали. Лес подгоняли, вытаскивали на пилораму. Работали там пожилые, пенсионеры, а молодежь - только ребятишки. Я с 1931 года, вот сколько мне в 1943 году было? И нас собрали помогать старикам", - вспоминает труженик тыла в годы Великой Отечественной войны Николай Титов.
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