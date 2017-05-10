НОВОСТИ | Общество













10.05.17 18:30 За праздники в Красноярске оштрафовано более сотни нетрезвых водителей





Фото Более сотни нетрезвых водителей поймали в Красноярске за праздничные выходные. Сотрудники полка ДПС рассказали об итогах рейда: всего автоинспекторы задержали 104 человека, причём, 17 из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, за что им грозит уголовная ответственность. А 9 мая на улице Калинина была замечена женщина с признаками опьянения, которая ехала со спущенными шинами, при этом в салоне находился ребёнок. Нетрезвую и агрессивную автоледи задержали водители и вызвали сотрудников госавтоинспекции.



"От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, и на неё был составлен протокол по статье 12.26. Ответственность - та же, что и за управление в состоянии опьянения: предусматривает лишение права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей", - пояснил заместитель командира полка ДПС Красноярска Сергей Молявко.













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