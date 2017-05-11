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НОВОСТИ | Общество





11.05.17 18:32 Красноярские фехтовальщики устроили необычный перфоманс на Театральной площади



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Четыре всадника апокалипсиса на Театральной площади Красноярска. Под открытым небом активисты устроили театрализованное выступление по артистическому фехтованию.

Необычный перфоманс собрал большое количество зрителей. Устроили его участники одного из красноярских фехтовальных клубов. К ним присоединились коллеги по ремеслу из Москвы и Новосибирска. Внезапные выступления со зрелищными боями на стальных и световых мечах активисты устраивают уже в шестой раз.

"Мы каждый год задумываемся над сюжетом и стараемся привнести некоторую мораль. Мы не считаем, что имеет смысл делать сюжеты только по вселенной Звездных войн. Мы устали от этого, постоянно в этих канонах делаем постановки. Поэтому, мы вышли за рамки и сделали сюжеты на мифологическую тематику и многие другие", - сказала участница перфоманса Анастасия Волкова.





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