НОВОСТИ | Общество













11.05.17 18:39 Школьный двор превратили в парк миниатюр





Фото Металлические, деревянные, пластиковые макеты архитектурных памятников и просто красивых зданий не больше полутора метров в высоту. "Красноярск в миниатюре" - это парк под открытым небом, который расположился во дворе лицея № 9 и собрал основные городские символы. Что-то сделано на грантовые деньги, но большинство экспонатов смастерили родители и школьники.



"Ученики лицея делали макеты, делали дизайн, думали, где поставить, что сделать и вот получился такой замечательный парк", - сказала школьница Дарья Кушинова.



"Наш класс сделал самолет из металла, из железных пластин таких. 3-4 недели делали", - рассказал школьник Даниил Шишов.



Ребятам в коллекцию подарили мини-усадьбу Владимира и Всеволода Крутовских: пенопластовая, водонепроницаемая модель одного из первых каменных зданий Красноярска. В нем, кстати, была открыта первая публичная библиотека. Дом сохранился до наших дней, сейчас там культурный центр.



"Мы хотим, чтобы дети и взрослые знали про семью Крутовских, про то, как люди жили, чем занимались. Владимир Крутовский - знаменитый ученый-медик, Всеволод Крутовский, все слышали о его саде", - пояснила руководитель отдела проектов КДЦ "Особняк" Анастасия Сысоева.



Мини-парки есть во многих городах: развлечение популярное, потому что сколько достопримечательностей в одном месте больше нигде не увидишь, миниатюры интересно разглядывать, ведь часто в точности повторяют оригинал.Школьный двор стал общественным местом, его очень полюбили местные жители, учителя рассказывают, перед этой часовней многие даже крестятся.



Парк приглашает на экскурсии всех горожан. Записаться можно в центре путешественников по номеру 271-08-08. Прогулка бесплатная, расскажут о парке и его экспонатах лицеисты. Они сидели в библиотеках и искали малоизвестные факты, чтобы удивлять красноярцев и помочь заново узнать и влюбиться в свой город.



Александра СЛАВЕЦКАЯ













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