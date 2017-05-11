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11.05.17 18:40 В Красноярске прошел Comic Con фестиваль





Фото На Марине Коноваловой костюм по цене приличного вечернего платья. Девушка предпочла доспехи специально для поездки в Красноярск: с друзьями она приехала из Иркутска на сибирский Comic Con. Сотни участников фестиваля перевоплощаются в героев игр, книг, мультфильмов, манги - чего угодно. Например, приглашенный гость из Москвы, Илья Артемов, в образе Росомахи из фильма "Логан".



"Я себя косплеером в полной мере не считаю, потому что, в принципе у меня костюм такого бомжеватого типа. Грубо говоря, купил пиджак, кинул на пол - все, готово. Косплеер - это человек, который делает, "заморачивается" с костюмом. Я больше актер, наверное", - считает участник фестиваля Илья Артемов.



При создании костюмов используются стройматериалы: железо, пластик, клей. В составе команды-победителей прошлого года в командном дефиле: журналист, рекламщица, инженер оборонного предприятия. Макеты оружия распечатали на 3D-принтере. Но только технологий недостаточно, нужна смекалка.



"Пушки почти полностью напечатанные. Для минигана использовалась пара походов в магазин сантехники", - рассказывает участник фестиваля Андрей Аксенов.



Это больше похоже на привычный маскарад, но с актерской игрой и непривычными персонажами. При этом, у каждого разные мотивы для перевоплощения в образ. Вот, например, 20-летняя студентка - диснеевская принцесса Анна.



"Это уже просто как испытание, то есть, я выбираю персонажа, который на меня не похож - это театральная игра. Способ выйти из зоны комфорта, когда ты боишься разговаривать с людьми или знакомиться с новыми для себя персонажами, - поясняет участница фестиваля Юлия Гудкова.



В прошлом году сибирский Comic Con собрал 3 тысячи человек. И в этом году рекорд уже побит. Это говорит хотя бы о том, что запрос на самовыражение такого типа в Красноярске существует. И люди готовы тратить время и деньги, чтобы показать себя.



Владимир БОГОМОЛОВ













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