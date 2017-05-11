СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





11.05.17 18:48 Красноярцы жалуются на большое количество клещей в черте города



Фото
"У нас паника началась тогда, когда мы с ребенка сняли клеща дома", - вспоминает жительница улицы Авиаторов - Ольга Трофимова.

Именно лабрадор принес клещей домой. Собаке Симе три года - такое впервые.

"Очень много клещей. Мы по несколько клещей утром снимали. Несколько клещей - вечером снимали", - рассказывает жительница улицы Авиаторов - Ольга Трофимова.

Излюбленное место прогулки Симы - парк на Авиаторов. Но даже когда там гулять перестали, тоже подцепили клеща.

"Машина стоит. Она с газона запрыгнула в багажник и все - сразу клещ. А здесь ребятишки. Здесь как раз их привозят", - говорит жительница улицы Авиаторов - Ольга Трофимова.

К счастью, пока информации об укушенных из этого детского сада не поступало. Но под угрозой - другое учреждение.

Одна женщина сообщила нам, что на одежде ее ребенка клеща нашли на территории детского сада в Солнечном. Членистоногого отдали на анализ. Он подтвердил - клещ является переносчиком боррелиоза. Женщина не готова общаться с прессой. Она занимается только своим ребенком. Но факт остается фактом. Получается, мы и в городе не защищены.

В Роспотребнадзоре сообщили - территория детского сада в Солнечном сейчас проверяется. По результатам, будет принято решение об обработке.
В целом, обрабатывать Красноярск уже начали. В Октябрьском районе - это Академгородок, Сопка, Ветлужанка, Удачный, Плодово-ягодная станция. В Свердловском - окрестности Столбов, Роев ручей, Бобровый Лог, Торгашно. В Советском районе - улицы - Весны, Абытаевская, Урванцева.

"Красноярский край в принципе является эндемичным районом. Клещ на тротуарах и на асфальте не находится. Осматривать животных, очень часто животные заносят в дом клещей", - советует пресс-секретарь Роспотребнадзора по Красноярскому краю Елена Юртаева.

Специалисты утверждают, на территорию города клещей приносят животные: грызуны, бездомные собаки, да и домашние тоже, которых хозяева выгуливают, например, в лесу. Впереди жаркие дни, значит, время не только для прогулок, но и для активности клещей. А пока на некоторых домах, например, в Октябрьском районе на улице Бабушкина, появились вот такие объявления.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.