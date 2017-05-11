НОВОСТИ | Общество













11.05.17 18:48 Красноярцы жалуются на большое количество клещей в черте города





Фото "У нас паника началась тогда, когда мы с ребенка сняли клеща дома", - вспоминает жительница улицы Авиаторов - Ольга Трофимова.



Именно лабрадор принес клещей домой. Собаке Симе три года - такое впервые.



"Очень много клещей. Мы по несколько клещей утром снимали. Несколько клещей - вечером снимали", - рассказывает жительница улицы Авиаторов - Ольга Трофимова.



Излюбленное место прогулки Симы - парк на Авиаторов. Но даже когда там гулять перестали, тоже подцепили клеща.



"Машина стоит. Она с газона запрыгнула в багажник и все - сразу клещ. А здесь ребятишки. Здесь как раз их привозят", - говорит жительница улицы Авиаторов - Ольга Трофимова.



К счастью, пока информации об укушенных из этого детского сада не поступало. Но под угрозой - другое учреждение.



Одна женщина сообщила нам, что на одежде ее ребенка клеща нашли на территории детского сада в Солнечном. Членистоногого отдали на анализ. Он подтвердил - клещ является переносчиком боррелиоза. Женщина не готова общаться с прессой. Она занимается только своим ребенком. Но факт остается фактом. Получается, мы и в городе не защищены.



В Роспотребнадзоре сообщили - территория детского сада в Солнечном сейчас проверяется. По результатам, будет принято решение об обработке.

В целом, обрабатывать Красноярск уже начали. В Октябрьском районе - это Академгородок, Сопка, Ветлужанка, Удачный, Плодово-ягодная станция. В Свердловском - окрестности Столбов, Роев ручей, Бобровый Лог, Торгашно. В Советском районе - улицы - Весны, Абытаевская, Урванцева.



"Красноярский край в принципе является эндемичным районом. Клещ на тротуарах и на асфальте не находится. Осматривать животных, очень часто животные заносят в дом клещей", - советует пресс-секретарь Роспотребнадзора по Красноярскому краю Елена Юртаева.



Специалисты утверждают, на территорию города клещей приносят животные: грызуны, бездомные собаки, да и домашние тоже, которых хозяева выгуливают, например, в лесу. Впереди жаркие дни, значит, время не только для прогулок, но и для активности клещей. А пока на некоторых домах, например, в Октябрьском районе на улице Бабушкина, появились вот такие объявления.



Елена АЛИШЕВЕЦ











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