НОВОСТИ | Общество













11.05.17 18:51 16 мая в Красноярске отключат отопление





Фото Отопление в квартирах красноярцев отключат 16 мая. Об этом заявили в департаменте городского хозяйства. Среднесуточная температура должна составлять +8 градусов в течение 5 дней. Также чиновники сообщили, что аварийных отключений за эту зиму стало меньше - благодаря качественному ремонту сетей. Даты отключения горячей и холодной воды для проведения гидравлических испытаний пока не утверждены.



"Я прошу обратить особое внимание на необходимость синхронизации сроков проведения ремонтных работ на сетевых объектах и элементах улично-дорожной сети. Чтобы не допустить задержек и переделок выполненных работ", - сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.













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