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11.05.17 18:53 Красноярские полицейские провели рейд по водителям, нарушающим правила перевозки детей





Фото В этом году в краевом центре в автоавариях погибли 9 детей. Этот показатель занимает одну из лидирующих позиций смертельного рейтинга в стране. Причиной гибели несовершеннолетних, по словам полицейских, стало отсутствие в транспорте удерживающих кресел. На праздничных выходных красноярские полицейские провели рейд по водителям, нарушающим правила перевозки детей в городе и за его пределами.



"Только по территории города привлечены 250 водителей, почти 500 водителей - на территории края. Этим водителям, которым выданы требования, в течение трех месяцев, если они попадутся снова с нарушениями правил перевозки, грозит арест до 15 суток", - проинформировал начальник отделения по исполнению административного законодательства Управления ГАИ по Красноярскому краю Дмитрий Труханов.













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