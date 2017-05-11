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11.05.17 18:58 В ночном клубе Красноярска обнаружен труп





Фото В красноярском ночном клубе "Центр" обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Причиной смерти стали нанесенные травмы. Под подозрение попал охранник клуба, который в ходе допроса дал признательные показания.



"Мужчина пояснил, что нетрезвый посетитель пытался проникнуть в женский туалет, он оказал ему помощь, пытаясь вывести из туалета. Посетитель стал кидаться на охранника. Тот, пытаясь его привести в чувство, несколько раз ударил. Видео с места происшествия изъять не удалось, поскольку, вероятнее всего, оно было стёрто сотрудниками заведения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также личность потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.













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