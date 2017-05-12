НОВОСТИ | Общество













12.05.17 10:21 В "Кульбытстрое" прокомментировали падение башенного крана





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"Принято решение, не дожидаясь заключения комиссии, потому что это процесс не быстрый, восстанавливать мелкий ущерб: палисадники, заборы, сараи, гаражи. Наши сотрудники будут начинать на следующей неделе, не дожидаясь оценки, за наш счёт. Без формальностей", - сообщила заместитель генерального директора по правовым вопросам компании "Культбытстрой" Вера Лактюнкина.



Дом не достроен, но кран на его площадке ставить больше не будут. Сегодня об этом заявили в компании "Культбытстрой". Напомним, 8 мая в 21:00 через улицу Киренского на дома частного сектора упал башенный кран . Чудом никто не погиб. Но пострадали несколько домов, раздавлена многотонная фура. И сейчас строительная фирма занимается вопросами компенсации ущерба. На этот случай у "КБС" есть страховка. Крупные суммы возместят по решению "Ингосстраха"."Принято решение, не дожидаясь заключения комиссии, потому что это процесс не быстрый, восстанавливать мелкий ущерб: палисадники, заборы, сараи, гаражи. Наши сотрудники будут начинать на следующей неделе, не дожидаясь оценки, за наш счёт. Без формальностей", - сообщила заместитель генерального директора по правовым вопросам компании "Культбытстрой" Вера Лактюнкина.







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