Дом не достроен, но кран на его площадке ставить больше не будут. Сегодня об этом заявили в компании "Культбытстрой". Напомним, 8 мая в 21:00 через улицу Киренского на дома частного сектора упал башенный кран. Чудом никто не погиб. Но пострадали несколько домов, раздавлена многотонная фура. И сейчас строительная фирма занимается вопросами компенсации ущерба. На этот случай у "КБС" есть страховка. Крупные суммы возместят по решению "Ингосстраха".
"Принято решение, не дожидаясь заключения комиссии, потому что это процесс не быстрый, восстанавливать мелкий ущерб: палисадники, заборы, сараи, гаражи. Наши сотрудники будут начинать на следующей неделе, не дожидаясь оценки, за наш счёт. Без формальностей", - сообщила заместитель генерального директора по правовым вопросам компании "Культбытстрой" Вера Лактюнкина.