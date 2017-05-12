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Воспитанник детского сада Артем отвечает на вопросы корреспондента:
- А тебе нравится?
- Нет.
- Почему нет?
- А потому!
- По маме скучаешь?
- Да. Скучаю.
Специалисты управления образования пояснили: услугой круглосуточного садика никто не злоупотребляет, впрочем, и справок от родителей не требуют. Завершается день необычной группы по-домашнему - чтением сказки на ночь.
Десятый час вечера и только сейчас крики и гомон в детском саду замолкают. Говорить громко нельзя, ребятишки засыпают. В необычном режиме в Красноярске работает всего 5 учреждений.
Спрос на необычную услугу у семей появился лишь недавно. Сейчас ею пользуются родители 50 малышей. Вместе с детьми в садике остается один воспитатель. Как все уснут, занимается творческими заготовками к следующему дню. Но делает это не отходя от открытой двери спальни.
"Воспитатели сидят там. Ну, когда что-то сделать, мы открываем двери, чтобы можно было слышать - проснулся ребенок, не проснулся, если захочет пить, чтобы мог позвать", - объясняет воспитатель в детском саду Наталья Свистунова.
Стоимость круглосуточного посещения дополнительно не оплачивается, но организовать такое можно не в каждом садике. Поэтому, желающих просят писать соответствующие заявления или переводиться в уже существующие группы.
Анастасия ЦЫГАНКОВА
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