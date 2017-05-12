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НОВОСТИ | Общество





12.05.17 10:32 В Красноярске работают круглосуточные детские сады



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В этом детском саду, кроме одежды и полотенец, у каждого воспитанника есть своя зубная щетка. Каждый день 5-7 малышей остаются в учреждении на ночь - из-за графика работы родителей. Один из воспитанников и вовсе не покидает территорию сада все будни. Пока родители решают взрослые проблемы, дети остаются со своими.

Воспитанник детского сада Артем отвечает на вопросы корреспондента:

- А тебе нравится?
- Нет.
- Почему нет?
- А потому!
- По маме скучаешь?
- Да. Скучаю.

Специалисты управления образования пояснили: услугой круглосуточного садика никто не злоупотребляет, впрочем, и справок от родителей не требуют. Завершается день необычной группы по-домашнему - чтением сказки на ночь.

Десятый час вечера и только сейчас крики и гомон в детском саду замолкают. Говорить громко нельзя, ребятишки засыпают. В необычном режиме в Красноярске работает всего 5 учреждений.

Спрос на необычную услугу у семей появился лишь недавно. Сейчас ею пользуются родители 50 малышей. Вместе с детьми в садике остается один воспитатель. Как все уснут, занимается творческими заготовками к следующему дню. Но делает это не отходя от открытой двери спальни.

"Воспитатели сидят там. Ну, когда что-то сделать, мы открываем двери, чтобы можно было слышать - проснулся ребенок, не проснулся, если захочет пить, чтобы мог позвать", - объясняет воспитатель в детском саду Наталья Свистунова.

Стоимость круглосуточного посещения дополнительно не оплачивается, но организовать такое можно не в каждом садике. Поэтому, желающих просят писать соответствующие заявления или переводиться в уже существующие группы.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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