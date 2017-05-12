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| НОВОСТИ | Общество
|12.05.17 12:15 Режим ЧС, объявленный из-за лесных пожаров, снят
Пожары временно отступили: введенный в Сибирском федеральном округе режим ЧС снят. Такое решение было принято 11 мая. Напомним, меры безопасности ужесточили 28 апреля из-за угрозы распространения огня на населенные пункты. Сухая ветреная погода способствовала пожарам. Только в апреле надзорные службы составили более 3,5 тысяч протоколов об административных нарушениях, оштрафовано более полутора тысяч человек.
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