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12.05.17 12:22 В Красноярске состоялась премьера фильма "Борьба Миндиашвили"





Фото В Красноярске состоялась премьера фильма "Борьба Миндиашвили". Это документальное кино о легендарном спортсмене и тренере, основателе академии вольной борьбы в Красноярском крае Дмитрии Миндиашвили. Режиссер и автор фильма - Андрей Гришаков, его команда работала над кинолентой 5 лет, чтобы на экране зритель увидел правду - Миндиашвили такой, какой есть: сильный, неравнодушный, ироничный. Профессионал. Учитель. Патриот. Муж. Стержень. Борец, который побеждает.



"Полный зал был борцов, а для них Миндиашвили - Бог. И это серьезное испытание для режиссера, когда ты делаешь фильм про Бога, когда приходят тренеры, близкие, родные, это большая ответственность. У меня спина мокрая сегодня, думал - как воспримут фильм, но я очень рад, что все так прошло, приятный осадок остался", - поделился режиссер Андрей Гришаков.



Премьера состоялась в доме кино при аншлаге, среди гостей первые лица города и края, главный герой ленты Дмитрий Миндиашвили вместе с супругой. Приветствуя их, зал встал. Фильм "Борьба Миндиашвили" скоро смогут увидеть и телезрители канала "Россия". Документальное кино о заслуженном тренере России, СССР и Грузии смотрите на нашем канале уже 3 июня.









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