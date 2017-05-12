АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





12.05.17 12:22 В Красноярске состоялась премьера фильма "Борьба Миндиашвили"



Фото
В Красноярске состоялась премьера фильма "Борьба Миндиашвили". Это документальное кино о легендарном спортсмене и тренере, основателе академии вольной борьбы в Красноярском крае Дмитрии Миндиашвили. Режиссер и автор фильма - Андрей Гришаков, его команда работала над кинолентой 5 лет, чтобы на экране зритель увидел правду - Миндиашвили такой, какой есть: сильный, неравнодушный, ироничный. Профессионал. Учитель. Патриот. Муж. Стержень. Борец, который побеждает.

"Полный зал был борцов, а для них Миндиашвили - Бог. И это серьезное испытание для режиссера, когда ты делаешь фильм про Бога, когда приходят тренеры, близкие, родные, это большая ответственность. У меня спина мокрая сегодня, думал - как воспримут фильм, но я очень рад, что все так прошло, приятный осадок остался", - поделился режиссер Андрей Гришаков.

Премьера состоялась в доме кино при аншлаге, среди гостей первые лица города и края, главный герой ленты Дмитрий Миндиашвили вместе с супругой. Приветствуя их, зал встал. Фильм "Борьба Миндиашвили" скоро смогут увидеть и телезрители канала "Россия". Документальное кино о заслуженном тренере России, СССР и Грузии смотрите на нашем канале уже 3 июня.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.