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12.05.17 12:28 Пенсионер из Красноярска отправится на велосипеде в Казахстан и в Китай



Фото
Так и не скажешь, что Владимиру Черникову идет шестьдесят восьмой год. На велосипеде он проехал расстояние, равное трем кругам вокруг планеты. Покорил семь вулканов, пустыни Монголии и пирамиды ацтеков в Перу. Сейчас в одиночку хочет достигнуть двух точек - центра Евразии в Казахстане и полюс удаленности в Китае.

"Я еду в Семипалатинск. Там в районе ядерного полигона находится центр Азии. Место непопулярное. Я думаю, путешественники там тоже не бывали. Я первооткрыватель", - говорит велопутешественник Владимир Черников.

Затем Владимир Васильевич отправится в Поднебесную. Там располагается полюс удаленности. Точка в Уйгурском автономном районе удалена от всех морей на две 2600 километров.

"Побывать в этих местах, в центре всего - это очень важно для понимания смысла жизни. Мне удастся рассказать что-то людям. Они задумаются и отойдут от обыденной суеты", - считает велопутешественник Владимир Черников.

На двухколесном друге красноярцу предстоит проехать около 4000 километров. Военный пенсионер верит в свои силы. Подполковник спецназа КГБ имеет богатый спортивный опыт - в молодости становился чемпионом Сибири по карате и участвовал в автогонках. На велосипеде ежедневно проезжает не менее 50 километров.

"Я мир узнаю намного глубже. И чувствую, и понимаю, когда еду на велосипеде. Кроме того, велосипедные путешествия - очень глубокая медитация. Постигаешь мир, его мудрость. С природой сливаешься", - поясняет велопутешественник Владимир Черников.

Дома путешественника будут ждать супруга, четверо детей и несколько кошек с собаками. Экспедиция продлится около месяца.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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