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12.05.17 12:30 "Радиомобиль" отправится в Ачинск и Шарыпово





Фото Журналисты "Радио России. Красноярск" проведут встречи со своими слушателями. В честь 90-летия вещания в регионе мы посещаем районы края. В этот раз "Радиомобиль" из краевого центра поедет на запад и посетит Шарыпово и Ачинск. В города приедут Алексей Калитюк и Любовь Кочнева. Уже 13 мая в 12:00 свои вопросы радиоведущим смогут задать жители Шарыпова, а в 17:00, в этот же день, встреча и праздничный концерт пройдут в Ачинске.



"Краснотуранск и Шушенское нас встретили очень горячо и гостеприимно, мы были рады встретиться с нашими радиослушателями и зрителями. Надеемся, что эти встречи пройдут также активно, плодотворно. Думаю, что наши радиослушатели с удовольствием придут и пообщаются с нашими журналистами", - говорит шеф-редактор "Радио России. Красноярск" Татьяна Марченко.



Итак, 13 мая в 12:00 в Шарыпове, встреча пройдет в краеведческом музее. А в 17:00 начнутся праздничный концерт и выступления в Ачинске - в молодежном центре "Сибирь".











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