НОВОСТИ | Общество













12.05.17 18:28 Детский сад в посёлке Аэропорт сохранят





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"Мы этот объект приобретали, сохранили садик и готовы его дальше сдавать столько, сколько нужно. Но эту проблему нужно решать, и этот объект оттуда убирать в какие-то сроки, в связи с перспективным развитием пассажирского терминала: в будущем там планируется сделать железнодорожную станцию, то есть аэроэкспресс", - говорит директор краевого госпредприятия "Центр транспортной логистики" Андрей Августинович.



Руководитель Центра транспортной логистики утверждает, предупреждали Управление образования Емельяновского района еще 4 года назад.



"Денег на строительство, возведение, приобретение здания денег в краевом бюджете не предусматривалось", - объяснил заместитель Министра образования Красноярского края Геннадий Сухоплюев.



Официально родители согласились возить детей в Емельяново, на самом же деле, им просто сказали, что если не подпишут документы о переводе, вообще останутся без места.



"Я написала в детский сад №3. Он просто по расстоянию ближе находится, но это не значит, что мне в него удобно ходить", - жалуется жительница пос. Аэропорт, мать-одиночка Лариса Рафалович.



"Будем связываться и с администрацией Емельяновского района, и с Управлением образования Емельяновского района, чтобы они приняли четкое понятное решение для всех", - пообещала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Наталья Грушевская.



Пока детский сад продолжит работать. Но в конце года новый терминал сдаётся. И нет гарантии, что объект с детским садом примут надзорные органы.



Мария СЕМЕНОВА



"Колокольчик" - единственный детский сад в посёлке Аэропорт - работает больше 20 лет. В него ходят дети работников аэропорта - почти 70 человек, на очереди - еще 20. Учреждение попадает в санитарно-защитную зону нового терминала, который через дорогу. Здание принадлежит центру транспортной логистики, и пару месяцев назад предприятие прислало письмо в управление образования Емельяновского района о расторжении договора аренды. 1 июня сад должны были закрыть, но родители, которым предложили возить детей за 20 километров по трассе в Емельяново, обратились на телевидение . И дело получило другое развитие."Мы этот объект приобретали, сохранили садик и готовы его дальше сдавать столько, сколько нужно. Но эту проблему нужно решать, и этот объект оттуда убирать в какие-то сроки, в связи с перспективным развитием пассажирского терминала: в будущем там планируется сделать железнодорожную станцию, то есть аэроэкспресс", - говорит директор краевого госпредприятия "Центр транспортной логистики" Андрей Августинович.Руководитель Центра транспортной логистики утверждает, предупреждали Управление образования Емельяновского района еще 4 года назад."Денег на строительство, возведение, приобретение здания денег в краевом бюджете не предусматривалось", - объяснил заместитель Министра образования Красноярского края Геннадий Сухоплюев.Официально родители согласились возить детей в Емельяново, на самом же деле, им просто сказали, что если не подпишут документы о переводе, вообще останутся без места."Я написала в детский сад №3. Он просто по расстоянию ближе находится, но это не значит, что мне в него удобно ходить", - жалуется жительница пос. Аэропорт, мать-одиночка Лариса Рафалович."Будем связываться и с администрацией Емельяновского района, и с Управлением образования Емельяновского района, чтобы они приняли четкое понятное решение для всех", - пообещала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Наталья Грушевская.Пока детский сад продолжит работать. Но в конце года новый терминал сдаётся. И нет гарантии, что объект с детским садом примут надзорные органы.Мария СЕМЕНОВА







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