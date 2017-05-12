Нетрезвому водителю "Мерседеса" грозит уголовное преследование. 11 мая мужчина устроил ДТП на улице Вейнбаума. Сначала на своём элитном авто он перегородил проезжую часть, а после небольшой паузы протаранил другую легковушку, пытавшуюся проехать мимо. 60-летний ездок вел себя агрессивно и при сотрудниках ДПС в патрульной машине он сломал камеру. Экспертиза показала сильное опьянение дебошира. Оказалось, что он был лишен прав 3 года назад, а в прошлом году дважды попадался пьяным за рулём, что влекло возбуждение уголовных дел. Сейчас расследование против него продолжается.