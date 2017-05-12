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12.05.17 18:34 Нетрезвому водителю, устроившему ДТП на улице Вейнбаума, грозит уголовное преследование





Фото Нетрезвому водителю "Мерседеса" грозит уголовное преследование. 11 мая мужчина устроил ДТП на улице Вейнбаума. Сначала на своём элитном авто он перегородил проезжую часть, а после небольшой паузы протаранил другую легковушку, пытавшуюся проехать мимо. 60-летний ездок вел себя агрессивно и при сотрудниках ДПС в патрульной машине он сломал камеру. Экспертиза показала сильное опьянение дебошира. Оказалось, что он был лишен прав 3 года назад, а в прошлом году дважды попадался пьяным за рулём, что влекло возбуждение уголовных дел. Сейчас расследование против него продолжается.











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