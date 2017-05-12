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12.05.17 18:36 Краевой суд наградил корреспондентов программы "Вести. Красноярск"





Фото Конёк Владислава Томашаускаса - репортажи с места аварий, пожаров и преступлений. За серию материалов из судебных залов, где обвиняемым выносили заслуженные приговоры, корреспондент получил первое место в краевом конкурсе "Ваша честь".



"Чаще всего журналистам приходится рассказывать о преступлениях, но важнее рассказать о наказаниях, чтобы не повадно было совершать какие-то гадкие поступки", - считает корреспондент "Вести. Красноярск" Владислав Тамошаускас.



На втором месте Владимир Богомолов. Он осветил историю криминальной любви: жених ради денег разделался с невестой, труп спрятал, соврал, что вместе переехали жить в Польшу, и еще полгода присылал открытки от имени убитой родственникам. Суд приговорил его к 19-ти годам колонии. Автор репортажа признается, такие темы требуют кропотливого подхода.



"Юридический язык не допускает ошибок, когда знакомишься с документами, нужно прилагать все внутренние силы, чтобы понять, осмыслить и ни в коем случае не переврать", - говорит корреспондент "Вести. Красноярск" Владимир Богомолов.



Третье место - тоже у "Вестей". Александра Славецкая и ее материал о туристе, который смог отсудить 90 тысяч рублей за испорченный отдых в Мексике. В номере по соседству начался ремонт. За звуки перфоратора и осыпающуюся штукатурку красноярец получил компенсацию. В конкурсе участвовали журналисты газет, корреспонденты радио. Диплом также получили Ирина Полякова, автор программ на "Радио России. Красноярск" и Екатерина Мазалькова, ведущая и корреспондент нашей программы. Краевой конкурс "Ваша честь" проводится уже 10-ый раз.



"Чтобы осветить компетентно, объективно деятельность судебной системы, чтобы люди знали, что их права можно защитить в суде, отстоять их законные интересы", - объясняет пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.



Слово судьи решающее, их работа крайне ответственна и сложна, поэтому важно не оказывать давление на процесс, не мешать, а грамотно освещать их нелегкий труд.



Роман РЫКОВ











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