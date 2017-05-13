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НОВОСТИ | Общество





13.05.17 13:22 В департаменте горхозяйства рассказали, как будет проходить ремонт Коммунального моста



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Самые крупные изменения ждут центр города. Уже 20 мая схему движения кардинально изменят - она должна помочь городу не задохнуться в пробках.

Так, улица Декабристов станет односторонней от Бограда до Дубровинского. Улица Диктатуры, по замыслу авторов проекта, должна будет принимать мощный поток автомобилей с 4-го моста в центр - её также сделают односторонней. Кроме того, изменения коснутся Обороны и Грибоедова. Появятся и новые светофоры. Первые дни на этих участках будут дежурить дорожные полицейские.

"Во избежание заторовых, конфликтных ситуаций по возможности мы обращаемся к жителям Красноярска с просьбой, чтобы они воспользовались по Центральной части, как минимум, общественным транспортом", - просит начальник ГИБДД Красноярска Алексей Коваленко.

Кроме того, уменьшат число парковочных карманов. Всего предстоит отремонтировать около 70-ти километров дорог за три месяца. Работы уже начались.

Уже сейчас понятно, что это может стать кошмаром для красноярских водителей. Но в городской администрации уверяют, что сделают всё возможное, чтобы избежать пробок. Например, один из вариантов объезда при ремонте улицы Дубровинского будет расположен на верхнем ярусе набережной.

Одна из самых главных задач - это конечно капитальный ремонт Коммунального моста. Уже 1 июня перекроют въезд на переправу со стороны Предмостной площади. Потоки транспорта перенаправят на другие мосты.

Напомним, Коммунальный мост в этом году будут ремонтировать на половине, ближайшей к правому берегу. На первом этапе автомобилисты смогут проезжать по второй половине моста с левого берега и Ярыгинскому проезду. Затем весь мост закроют для личного транспорта. В оценкам специалистов, серьёзные заторы ждут Красноярск в июле-августе. А завершат работы через 120 дней - в сентябре.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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