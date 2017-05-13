ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





13.05.17 13:27 Жители Николаевки боятся работ по возведению дороги на Волочаевскую



Фото
От райского сада Татьяны Яковлевны почти ничего не осталось, деревья она выращивала почти 30 лет и хотела забрать с собой на новое место жительства, но не успела - растения раскатала строительная техника. Рабочие несколько раз разрушали забор на участке, хотя семья хоть и не против переехать, но официально ещё не продала землю городской администрации и остаётся собственником участка.

"Четвертого мая они у нас снесли 32 метра забора, мы его восстановили. Пятого числа приехал Шевелёв с 15 бойцами и начали ломать забор. Нашему знакомому сделали сотрясение мозга", - жалуется житель дома №5 на улице 2-я Огородная Александр Полынцев.

Чтобы утихомирить группу агрессивно настроенных мужчин жителям даже пришлось вызвать полицейских. Что интересно, дом, чьи хозяева уже переехали в новое жильё, рабочие почему-то не трогают.

В строительной компании "Сибиряк" от комментариев отказались. А вот в управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю, который является заказчиком работ подтвердили: документов на то, что земля уже перешла в муниципальную собственность к ним ещё не поступало, а значит, строители не имеют права посягать на эту территорию.

"Всё, что делается подрядчиком вне документов - это зона ответственности самого подрядчика", - пояснил пресс-секретарь "Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю" Александр Марков.

Жителям порекомендовали официально зафиксировать ущерб нанесенный рабочими, направить жалобу на строителей в "Крудор" и обращаться в суд.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.