НОВОСТИ | Общество













13.05.17 13:27 Жители Николаевки боятся работ по возведению дороги на Волочаевскую





Фото От райского сада Татьяны Яковлевны почти ничего не осталось, деревья она выращивала почти 30 лет и хотела забрать с собой на новое место жительства, но не успела - растения раскатала строительная техника. Рабочие несколько раз разрушали забор на участке, хотя семья хоть и не против переехать, но официально ещё не продала землю городской администрации и остаётся собственником участка.



"Четвертого мая они у нас снесли 32 метра забора, мы его восстановили. Пятого числа приехал Шевелёв с 15 бойцами и начали ломать забор. Нашему знакомому сделали сотрясение мозга", - жалуется житель дома №5 на улице 2-я Огородная Александр Полынцев.



Чтобы утихомирить группу агрессивно настроенных мужчин жителям даже пришлось вызвать полицейских. Что интересно, дом, чьи хозяева уже переехали в новое жильё, рабочие почему-то не трогают.



В строительной компании "Сибиряк" от комментариев отказались. А вот в управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю, который является заказчиком работ подтвердили: документов на то, что земля уже перешла в муниципальную собственность к ним ещё не поступало, а значит, строители не имеют права посягать на эту территорию.



"Всё, что делается подрядчиком вне документов - это зона ответственности самого подрядчика", - пояснил пресс-секретарь "Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю" Александр Марков.



Жителям порекомендовали официально зафиксировать ущерб нанесенный рабочими, направить жалобу на строителей в "Крудор" и обращаться в суд.



Владислав ТАМОШАУСКАС











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