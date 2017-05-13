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13.05.17 13:36 В Красноярске кардиохирурги провели операцию ребенку с половиной сердца





Фото Четырехмесячный Игорь ничем не отличается от обычных детей. Но еще совсем недавно его сердцу не хватало второй половинки. За, казалось бы, романтическим образом скрывалась страшная патология: левый желудочек - половина сердца,- был почти не развит. Кровь не качалась должным образом. В родной для него Еврейской автономной области матери сказали: ребенок не выживет. Но мальчик был долгожданным и Татьяна Костеневич решила бороться и поехала в Красноярск с Дальнего Востока.



"Кардиохирург сказал: "С таким пороком сердца Хабаровск не оперирует". Прямо там и написал: "С летальным исходом". Я поехала с надеждой, большой надеждой, что все будет все-таки хорошо", - рассказывает мама Татьяна Костеневич.



Мальчика прооперировали уже на второй день после рождения. С диагнозом: гипоплазия левых отделов сердца, без хирургического вмешательства 96 процентов маленьких пациентов умирают в первые месяцы жизни. На операционном столе человека охлаждают до 18 градусов, чтобы защитить внутренние органы от нехватки кислорода.



"То есть, на 40 минут - это безопасное время, выключаются все системы. У пациента нет каких-либо проявлений жизнедеятельности", - объясняет заведующий детским кардиохирургическим отделением красноярского кардиоцентра Алексей Ильин.



Гипоплазия левых отделов сердца - сложный порок. Операции по его устранению проводят лишь около четверти века. Летальность даже после вмешательства, в лучшем случае - сорок процентов. Опаснее русской рулетки. Благодаря красноярским кардиохирургам четырехмесячный Игорь идёт на поправку.



Владимир БОГОМОЛОВ











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