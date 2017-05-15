НОВОСТИ | Общество













15.05.17 11:46 В Красноярске вновь подорожал бензин





Фото В Красноярске вновь подорожал бензин. Всё новые заправки присоединяются к повышению цен. Напомним, в 11 мая на сети 25 часов топливо подскочило в цене сразу на 50-70 копеек. Сегодня то же самое произошло на заправочных станциях "Магнат-РД" и "КНП". В итоге, литр 92-го сегодня можно купить от 35-ти рублей 10-ти копеек. АИ-95 продают за 38 рублей.











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