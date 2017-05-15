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15.05.17 11:51 Футболисты "Енисея" вновь обыграли "Тюмень"





Фото Встреча прошла 14 мая на Центральном стадионе. И стала одной из самых значимых и для красноярской команды и для фанатов "Енисея". Единственный гол на 89-ой минуте игры забил красноярец - нападающий Артур Малоян.



Встреча завершилась со счётом 1:0, что немало огорчило гостей. Не обошлось и без претензий к судьям.



"Обидно проиграть матч на последних минутах. Но в принципе, содержание игры у нас было неплохое. Результат конечно. Тем не менее, надо отдать хозяевам должное, они в последние минуты натиск был достаточно серьезный. Мы не устояли, к сожалению", - сказал главный тренер ФК "Тюмень" Александр Ивченко.



Наставник "Енисея" Андрей Тихонов в ответном слове отдал должное сопернику и отметил, что по качеству игры "Тюмень" находится в пятерке ФНЛ.



"Конечно же, если подводить некие итоги чемпионата, мы провалили начало сезона, начало после сборов. Мы могли гораздо больше набрать очков", - считает главный тренер ФК "Енисей" Андрей Тихонов.



Таким образом, красноярцы набрали 60 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Теперь они имеют возможность впервые в истории команды претендовать на игру в высшем дивизионе российского футбола. "Енисей" примет участие в стыковых матчах, которые начнутся уже 25 мая.



Владимир ЖАРИНОВ











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