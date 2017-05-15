НОВОСТИ | Общество













15.05.17 11:54 Осиротевших медвежат отдали в цирк





Фото Медвежата-сироты, чья судьба взволновала весь Красноярский край, станут артистами "Росгосцирка". Животных пригласила выступать на арене цирковая артистка из Москвы Алия Такшантова. Трупа уже забрала троих медведей, еще один находится на реабилитации в Хакасии. Как только удастся, в цирк заберут и его. Эту трогательную историю "Вести" рассказывали месяц назад: в Козульском районе браконьеры растерзали медведицу, ее потомство - четверых детенышей - бросили на произвол судьбы. Повезло, что их спас охотник, медвежат приютили в конном клубе, и, кажется, их жизнь наконец-то устроилась: медведи уже ходят на уроки дрессировки, учатся есть не из бутылочки, а из миски.











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