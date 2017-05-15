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15.05.17 11:57 ДТП на перекрестке Шахтеров и Березина: двое погибли





Фото Смертельное ДТП на перекрестке Шахтеров и Березина. Ночью там столкнулись "Хонда" и "Лада". Водитель иномарки - уже известно - был пьян, поехал на красный, еще и с превышением скорости. Он выжил, а вот два человека в отечественном авто погибли на месте.

Инспекторы ДПС не смогли предотвратить смертельную аварию: они видели "Хонду", летевшую по улицам, ей приказали остановиться, но водитель только ускорился. Дорожные полицейские преследовали "Хонду", когда произошла авария. Виновник сейчас находится в больнице: ему 31 год. Прежде, чем сесть за руль, он выпил ни один стакан крепкого алкоголя. И это не первое его нарушение. Месяц назад он был арестован на 11 суток за нетрезвое вождение, теперь ему грозит уголовная ответственность. По словам специалистов, наказания водителей не учат - с начала года в крае возбудили более тысячи уголовных дел за повторное управление машин в состоянии опьянения.











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