НОВОСТИ | Общество













15.05.17 18:07 Туристы из Красноярска не могут улететь в Турцию





Фото Вылет должен был состояться в 5:50 утра. Пассажиры успешно миновали паспортный контроль, прошли досмотр и были готовы сесть в самолёт. Но в этот момент объявили, что рейс откладывается. Сначала на час, затем ещё на час, а после пассажиров развезли по гостиницам.



"Вообще было предложено забрать багаж. Когда мы задали вопрос, зачем его забирать, нам сказали, негде его хранить и тому подобное. Естественно, это почти 300 человек с семьями, с маленькими детьми", - жалуется пассажир Павел Журавлёв.



На рейс в Анталию было зарегистрировано 276 человек, они должны были лететь на Боинге-767. По данным сайта "Флайрадар24", злополучный борт сел в Красноярске минувшей ночью и пока не взлетал. По информации авиаперевозчика, в самолёте обнаружили техническую неисправность. Сейчас ждут, пока доставят новую деталь. Другим самолётом пассажиров отправлять не хотят.



"При определенном времени задержки предоставление резервного судна оно просто нецелесообразно. Поскольку пока судно будет подготовлено, перегнано в Красноярск. Пока здесь будет оформлено. В принципе, то на то и выйдет. Вопрос компенсации рассматривается в индивидуальном порядке в случае поступления от пассажиров соответствующих запросов", - объясняет директор по оперативному управлению производством авиакомпании Дмитрий Зотин.



Пассажиры до сих пор находятся в гостинице, многие приехали из районов края. Но вместо знойной Турции приходится терпеть промозглую погоду в Красноярске. Вылет предварительно назначен на полночь.



Владимир ЖАРИНОВ











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